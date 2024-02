Veel meer extra afgelost op studieschuld

Vorig jaar hebben fors meer mensen een extra aflossing gedaan op hun studieschuld. Volgens uitvoeringsorganisatie DUO losten zo'n 229.000 (oud-)studenten een bedrag af boven op hun reguliere terugbetaling. Dat is 22 procent meer dan in 2022.

Het aantal (voormalige) studenten dat extra aflost stijgt al jaren, maar niet eerder was de toename zo sterk. Vooral in het laatste kwartaal van het jaar deden veel mensen een extra aflossing.

DUO denkt dat ze dat onder meer deden omdat er een eind kwam aan de relatief lage rente op studieschuld: per 1 januari is die aanzienlijk verhoogd naar ruim 2,5 procent. Ook speelt waarschijnlijk mee dat het sinds begin dit jaar voordeliger is om een lagere studieschuld te hebben bij het krijgen van een hypotheek.

In totaal loste bijna een op de drie mensen met een studieschuld vorig jaar een deel van die schuld af boven op hun maandelijkse aflossing. Het gaat om een totaalbedrag van 708 miljoen euro, wat neerkomt op gemiddeld 3100 euro per persoon.