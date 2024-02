Omstreden statutenwijziging UEFA goedgekeurd: Ceferin kan langer voorzitter zijn

Aleksander Ceferin kan door een omstreden statutenwijziging langer dan drie termijnen aan de macht blijven bij de Europese voetbalfederatie UEFA.

Het UEFA-congres ging in Parijs akkoord met de statutenwijziging die een langere regeerperiode van Ceferin mogelijk maakt. Alleen de Engelse voetbalbond FA stemde tegen.

De maximale bestuursperiode van twaalf jaar voerde de Sloveen zelf in toen hij in 2016 werd gekozen als opvolger van de geschorste Michel Platini. Het was een onderdeel van de hervormingen na de corruptieschandalen in het internationale voetbal.

Verzet tegen besluit

In de afgelopen weken klonk er binnen Europese voetbalkringen wel protest tegen het voorstel. Zo stapte oud-topspeler Zvonimir Boban op als Chief of Football van de UEFA. "Ik kan hier geen onderdeel van zijn. Dat zou ingaan tegen mijn normen en waarden," schreef Boban in een open brief.

Volgens diverse buitenlandse media heeft ook de Engelse UEFA-bestuurder David Gill zich tijdens een vergadering verzet tegen wat hij een "anti-democratisch plan" noemde.

De oppositie werd bemoeilijkt omdat de maatregel onderdeel was van een groter pakket wijzigingen, waar in Parijs niet afzonderlijk over gestemd werd.

Ceferin kan zich in 2027 opmaken voor een herverkiezing, maar zegt nog niet besloten te hebben of hij dat daadwerkelijk gaat doen.