NS kondigt grootste verandering dienstregeling in jaren aan

De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen gaat komend jaar flink op de schop. De grootste spoorvervoerder van Nederland spreekt van de grootste wijziging in jaren, waar veel treinreizigers iets van gaan merken. Het plan van NS is om vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week te laten rijden, zowel overdag als op de vroege en latere tijdstippen.

De NS doet nu een aanvraag voor deze dienstregeling, want de plannen zijn nog niet goedgekeurd. Dat gebeurt na overleg met overheden en reizigersorganisaties. Maar op een paar kleine wijzigingen na, leert de ervaring dat de plannen vaak zo goed als volledig worden overgenomen. "We vragen niet aan wat we niet kunnen krijgen", aldus de NS. De nieuwe dienstregeling gaat op 15 december van dit jaar in.

Grote rol hogesnelheidslijn

Het idee achter de nieuwe dienstregeling is dat regio's sneller met elkaar worden verbonden. Dat gebeurt onder meer door de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen een belangrijkere rol in het nationale spoornetwerk te geven. Treinen over de hogesnelheidslijn rijden straks door vanaf station Amsterdam Zuid naar Almere, Lelystad en Amersfoort. Dat gebeurt voor het eerst en het is het plan om deze treinen in de toekomst nog verder door te laten rijden, naar Zwolle, Leeuwarden en Groningen.

Om dit mogelijk maken was er "een structuurwijziging nodig" aldus de NS. Voor het eerst in jaren is de dienstregeling daarom bijna helemaal opnieuw ontworpen.