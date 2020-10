Stormloop bij uitdelen Pakistaanse visa in Afghanistan: zeker 15 doden

"Ik heb de hele nacht in de rij gestaan, maar op een gegeven moment werden mensen boos en begonnen ze te duwen. Velen van ons vielen op de grond", zegt een overlevende tegen persbureau Reuters. Een Afghaans nieuwskanaal zond naderhand beelden uit van tientallen paspoorten die verspreid over het sportveld waren achtergebleven.

Toen het uitdelen begon, vlak naast de Pakistaanse ambassade in Jalalabad, ontstond er een stormloop. Volgens de autoriteiten van de provincie Nangarhar zijn er behalve de doden ook zeker dertien gewonden, vooral oudere vrouwen.

In een stadion in het oosten van Afghanistan zijn zeker vijftien mensen onder de voet gelopen en overleden bij het uitdelen van visa. De slachtoffers zijn vooral vrouwen die met zo'n 3000 anderen stonden te wachten om een visum voor Pakistan te bemachtigen. De mensen kwamen uit heel Afghanistan.

De Pakistaanse ambassade schrijft in een verklaring "diepe rouw en verdriet" te voelen, maar zegt ook dat de Afghaanse autoriteiten verantwoordelijk waren voor het in toom houden van de menigte op het sportveld.

Ieder jaar vragen tienduizenden Afghanen een visum aan om naar buurland Pakistan te kunnen reizen voor een medische behandeling, onderwijs of werk. Er leven over de grens naar schatting drie miljoen Afghanen die de armoede, de religieuze vervolging en het geweld in hun land zijn ontvlucht.