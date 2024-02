Vanavond op tv: Extraparlementair kabinet? • Mobilisatie Oekraïne • Kwetsbare wijken • Trump op het stembiljet?

De (on)mogelijkheden van een extraparlementair kabinet Een van de opties die NSC noemt om de de formatie vlot te trekken, is de mogelijkheid van een extraparlementair kabinet. Dat is een kabinet dat niet alles vastlegt in een regeerakkoord, maar afspraken maakt op hoofdlijnen. In het kabinet kunnen ministers zitten van veel verschillende partijen, of zelfs zonder partij. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden voor zo'n constructie?

Mobilisatie Oekraïne Na twee jaar oorlog zijn de Oekraïense mannen aan het front uitgeput. In december kondigde president Zelensky een nieuwe mobiliseringsronde aan. Sommigen melden zich vrijwillig, maar er zijn er ook die er onderuit proberen te komen.

Kwetsbare wijken Woningcorporaties krijgen door de instroom van kwetsbare groepen in kwetsbare wijken steeds meer sociale taken erbij. Dit zet de leefbaarheid in die wijken onder druk. In maart gaat een wetsvoorstel van minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer, waardoor overheden meer grip moeten krijgen op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd. Maar er is vanuit de steden kritiek op deze wet.