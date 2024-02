Ingo de Flamingo dood, oudste bewoner dierentuin Berlijn

De alleroudste bewoner van de dierentuin in Berlijn is dood. Ingo de Flamingo, zoals de vogel werd genoemd, is maar liefst 75 jaar geworden. De dierentuin rouwt om het verlies van "hun legende".

"Een indrukwekkende leeftijd", noemt de dierentuin het. Over het algemeen worden flamingo's van deze soort (de grote of Europese flamingo) in het wild ongeveer 30 jaar oud.

Een inscriptie op de ring om zijn been doet vermoeden dat de flamingo in 1948 ter wereld kwam. Enkele jaren geleden werd ontdekt dat er op de ring "Cairo, 23.6.1948" stond. Wat die datum precies betekende en waar het naar verwees is nooit vastgesteld, de dierentuin nam het aan als een verwijzing naar zijn leeftijd.