Kamer wil nog strengere regels voor online goklimiet

Als het aan de Tweede Kamer ligt komen er nog voor de zomer strengere regels voor online casino's. Die moeten voorkomen dat gokkers door het verliezen van grote bedragen in de financiële problemen komen. Een meerderheid steunt een voorstel van de ChristenUnie om te komen tot een maandelijkse speellimiet: niet per gokbedrijf, maar overkoepelend.

Eerder werd al geconstateerd dat online casino's veel te weinig toezicht houden op het speelgedrag van hun klanten. Gokkers kunnen zelf hun grenzen bepalen, waardoor de alarmbellen vaak pas veel te laat afgaan. De bedrijven controleren nauwelijks of iemand zich dergelijke grote verliezen wel kan veroorloven, terwijl ze wel een zorgplicht hebben voor hun klanten.

Demissionair minister Weerwind (Rechtsbescherming) kondigde in december al aan dat hij een speellimiet wil gaan instellen van 700 euro per maand per speler. Voor jongvolwassen (18 tot 24 jaar), moet de grens bij 350 euro gaan liggen. Wie verder wil gaan, moet kunnen aantonen dat hij zich dat kan veroorloven.

Bedrijven moeten hun klanten ook eerder gaan aanspreken op hun gokgedrag, al op het moment dat ze een hogere speellimiet willen instellen dan 350 euro (of 150 euro bij jongvolwassenen).

Van casino naar casino

De Tweede Kamer vindt dat niet ver genoeg gaan. Een meerderheid vindt dat het nog steeds te makkelijk is om de speellimiet te verhogen. De limieten gaan bovendien gelden per online casino. Omdat er inmiddels 27 bedrijven met een vergunning zijn, kunnen mensen makkelijk van casino naar casino hoppen als hun limiet vol is.

In het voorstel van de ChristenUnie staat daarom dat er een duidelijke, overkoepelende limiet moet komen voor storten en verliezen bij online casino's, die niet verhoogd kan worden. Fractievoorzitter Mirjam Bikker: "Steeds meer jongeren zitten in de ellende met oplopende schulden en gezinnen gaan eraan kapot. Als je nu je limiet wil verhogen, bel je even met het gokbedrijf. Dat gaat natuurlijk niet werken. Onbestaanbaar. Een limiet voor het bedrag dat je per maand kan verliezen en kan storten heeft alleen effect als deze bij alle aanbieders geldt."

Het plan wordt in ieder geval gesteund door GroenLinks-PvdA, NSC, CDA, Volt, D66, SP, SGP, JA21 en Denk.

Wetswijziging

Toen het online gokken in 2021 gelegaliseerd werd, was het de bedoeling dat gokkers er beter door beschermd zouden worden. Volgens de laatste cijfers hebben bijna 60.000 Nederlanders zichzelf een blokkade van ten minste zes maanden opgelegd van alle vormen van gokken. Mensen doen dat in de regel als ze zelf vinden dat ze hun speelgedrag onvoldoende onder controle hebben.

Minister Weerwind heeft eerder gezegd dat er voor een overkoepelende speellimiet een wetswijziging nodig is en dat kan pas nadat de huidige wet is geëvalueerd. De Kamer heeft zelf bepaald dat dat dit jaar moet gebeuren, dus een wijziging kan op zijn vroegst volgend jaar van kracht worden.

Maar een meerderheid van de Kamer vindt dat dus te laat, en wil dat het nieuwe systeem voor de zomer al wordt ingevoerd.