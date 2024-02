Organisatie Olympische Spelen onthult medailles, met echt stukje Eiffeltoren erop

Voor sporters is de olympische gouden medaille het meest felbegeerde stuk metaal dat er bestaat. Nu weten de atleten ook hoe het eremetaal waar ze van dromen er dit jaar precies uitziet, want in Parijs heeft de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen de medailles voor komende zomer gepresenteerd.

Opvallend is dat de gouden, zilveren en bronzen medailles dit jaar een klein deeltje ijzer van de Eiffeltoren bevatten.