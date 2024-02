Ruitervereniging durft niet meer op ponykamp in Drenthe uit angst voor wolf

Een ruitervereniging uit het Friese Hatzum durft voor het eerst in 25 jaar niet meer op ponykamp in Drenthe uit angst voor de wolf. Volgens de vereniging is de wolvenpopulatie daar te groot om nog veilig een kamp te kunnen organiseren.

Voorzitter Anneke Bosma zegt tegen Omrop Fryslân: "We hebben de verantwoordelijkheid over tientallen kinderen. Dan moeten we wel de veiligheid kunnen bieden voor de kinderen die we mee hebben. En wij zeggen: dat kunnen we nu niet."

Vorig jaar speelde die angst ook al, maar werd het kamp aangepast. Het gebied waarin werd gereden, werd toen verkleind. "Daar was het nog wel veilig", aldus Bosma.

Wolf in Drenthe

In 2022 kreeg een wolvenpaar in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân zeker drie welpen. Daardoor is voor het eerst een roedel ontstaan in dat gebied.

Vorige jaar was in het Drentse Wapse een incident tussen een wolf en een boer. De man probeerde het dier te verjagen en werd toen in zijn arm gebeten. Het dier werd afgeschoten. Diezelfde wolf bleek in een half jaar tijd meer dan honderd schapen te hebben gedood.

'Geen hordes wolven '

Ecoloog Erwin van Maanen zegt dat de ponyclub zich echt geen zorgen hoeft te maken over de wolf en prima een kamp kan organiseren in Drenthe.

"Er zijn veel grotere gevaren dan de wolf. Veel mensen hebben een diepgewortelde angst voor het dier, maar ik denk dat die niet reëel is. Er gaat echt geen horde wolven achter die pony's aanrennen. Wat dat betreft is een hardrijdende auto bijvoorbeeld veel gevaarlijker."

Toch vindt hij dat de angst van de vereniging wel serieus genomen moet worden. "Die wolf is banger voor de mens. Maar je moet je vooral afvragen waarom mensen zo bang zijn voor de wolf."

Vlucht

De vereniging kan naar eigen zeggen niet inschatten wat er gebeurt als ze onderweg een wolf zouden tegenkomen. "De kinderen zitten op paarden en paarden zijn vluchtdieren. Je zult er maar eentje tegenkomen en de pony's slaan allemaal op de vlucht."

Het ponykamp verhuizen naar een plek zonder wolven, was geen optie voor de vereniging. "Onze connecties liggen in Drenthe. De faciliteiten zijn daar allemaal en door onze contacten kunnen we de prijzen laag houden. We weten wat we aan elkaar hebben, er is een vertrouwensband. Dat gaat al 25 jaar heel goed."