Mickey Mouse in Fortnite? Disney koopt zich in bij Epic Games

Met de samenwerking kunnen gebruikers gamen en content met elkaar delen door middel van de " Unreal Engine " die is ontwikkeld door Epic Games. Deze software is in eerste instantie ontwikkeld voor schietspellen op de pc, maar wordt inmiddels ook gebruikt in andere gamegenres en in de film- en televisie-industrie.

"Dit markeert Disneys grootste stap in de wereld van games en biedt aanzienlijke kansen voor groei en uitbreiding", aldus directeur Bob Iger. De uitbreiding waar Iger het over heeft omvat ook een onderdeel waarmee gebruikers kunnen winkelen.

The Walt Disney Company koopt voor 1,5 miljard dollar een belang in Epic Games. Het Amerikaanse entertainmentbedrijf gaat samenwerken met de maker van het populaire computerspel Fortnite om een 'games- en entertainmentuniversum' te creëren met games, shows en personages van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar en meer, meldt Disney.

Het is niet meteen duidelijk of de samenwerking met Disney vergelijkbaar gaat zijn.

Het is niet voor het eerst dat Epic Games samenwerkt met andere entertainmentbedrijven. Zo investeerden Sony en Kirkbi, het investeringsvehikel van de familie achter speelgoedfabrikant Lego, samen twee miljard dollar in Epic Games. Dat resulteerde in een Legovariant van Fortnite, een afzonderlijke game die binnen Fortnite gespeeld kan worden.

Wat is Fortnite?

Fortnite is een online videogame en gameplatform ontwikkeld door Epic Games en uitgebracht in 2017. Het is beschikbaar in zes verschillende versies die verder dezelfde algemene gameplay en game-engine delen. De bekendste is Fortnite Battle Royale, een gratis te spelen spel waarin maximaal 100 spelers vechten om als laatste over te blijven.

Daarnaast zijn er nog Fortnite: Save the World, een schiet- en overlevingsgame waarin maximaal vier spelers het opnemen tegen zombieachtige wezens en Fortnite Creative, waarin spelers de volledige vrijheid krijgen om werelden en gevechtsarena's te creëren. Daarnaast zijn er nog Lego Fortnite, een survivalgame gebouwd in de wereld van Fortnite in Lego-stijl, Rocket Racing, een racegame, en Fortnite Festival. Dat is een muziekspel in samenwerking met de Guitar Hero- en Rock Band-ontwikkelaar Harmonix.