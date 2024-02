Geschorste kunstrijdster Valijeva wijt positieve dopingtest aan aardbeientoetje opa

Volgens de geschorste Russische kunstschaatsster Kamila Valijeva was een aardbeientoetje van haar opa de oorzaak van haar positieve dopingtest in 2021.

Dat blijkt uit het vonnis van internationaal sporttribunaal CAS, dat woensdag openbaar is gemaakt.

Vorige week besloot het CAS om de 17-jarige kunstschaatsster met terugwerkende kracht voor vier jaar te schorsen vanwege een positieve dopingtest van ruim twee jaar geleden. De destijds 15-jarige Valijeva had bij de Russische nationale kampioenschappen positief getest op een verboden hartmedicijn.

Snijplank voor hartmedicatie

Bij de behandeling van de zaak verklaarde Valijeva dat ze het verboden middel had binnengekregen via een aardbeiendessert dat haar opa had gemaakt en dat ze had meegenomen naar de wedstrijden. Volgens de jonge kunstschaatsster had haar grootvader het toetje klaargemaakt op de snijplank waarop hij ook zijn hartmedicatie prepareerde.

Internationaal dopingagentschap WADA twijfelde aan die verklaring, want er was geen bewijs dat haar opa hartproblemen had of medicatie voor zijn hart voorgeschreven had gekregen. Voor het CAS was er daarom onvoldoende bewijs dat Valijeva de middelen onbewust binnen had gekregen.