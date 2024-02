Vulkaan weer uitgebarsten in IJsland

In het zuidwesten van IJsland is een vulkaan uitgebarsten, voor de derde keer in enkele weken tijd. Er is een scheur van zo'n drie kilometer lang ontstaan in de buurt van Grindavík, een dorpje dat in december vorig jaar ook al bedreigd werd door lava.

De uitbarsting begon rond 06.30 uur Nederlandse tijd, in de regio Sýlingarfell. De lava stroomt westwaarts richting de zee, zo meldt de IJslandse publieke omroep RUV.

Kuuroord ontruimd

Volgens de IJslandse hulpdiensten is er geen directe bedreiging voor het dorpje Grindavík of een nabijgelegen energiecentrale, die op enkele kilometers afstand liggen. Grindavík werd in november al ontruimd na een serie aardbevingen, en inwoners zijn sindsdien nog niet teruggekeerd.

Sinds de ontruiming vonden er drie vulkaanuitbarstingen plaats in de regio: in december, januari en vandaag.

Een resort en kuuroord dat dichter bij de uitgebarsten vulkaan ligt, Blue Lagoon, is nu ook weer ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen schade of gewonden.

De eerste beelden van de nieuwe uitbarsting: