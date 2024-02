Israëlische ambassade in Den Haag extra beveiligd

Bij de Israëlische ambassade in Den Haag zijn sinds gisterenavond extra veiligheidsmaatregelen genomen. Voor het pand staan zwarte schermen en er is politie aanwezig.

"Er waren al extra maatregelen, maar woensdagavond is besloten tot deze extra en zichtbare maatregelen", aldus burgemeester Jan van Zanen. "Over de redenen daarvoor doen we nooit uitspraken."

Ook de politie wil niets kwijt over de extra maatregelen.

Omroep West schrijft dat er "veel extra politie" rondom het gebouw aan de Johan de Wittlaan aanwezig is. Volgens de omroep kunnen mensen het gebouw nog wel in en uit.



Er staan meerdere politieauto's rondom het gebouw van de ambassade: