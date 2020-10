Ten Hag versterkt middenveld • Wijnaldum in basis Liverpool • Comeback Real

Sjachtar Donetsk is - na een aarzelende start - zeker niet de mindere in Madrid. Sterker, het staat al 2-0 voor tegen Real Madrid! Tete schoof de 1-0 knap in de verre hoek en even later frommelt Varane de bal achter zijn eigen doelman Courtois, nadat de Belgische goalie een schot van Tete matig verwerkt.

CL Groep B: Real Madrid - Sjachtar Donetsk 0-2