RKC in slotfase naast PEC Zwolle • Ajax begint CL tegen Liverpool

PEC Zwolle is de betere ploeg in de eerste helft en kreeg de beste kans via Jesper Drost op aangeven van Immanuel Pherai. Zijn inzet met de borst werd van de lijn gehaald. Daarna noteerden we de eerste kans voor RKC: Tahiri schoot, doelman Zetterer redde.

Eredivisie: RKC Waalwijk - PEC Zwolle 0-0