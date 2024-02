Bijna verdubbeling van winst bij Rabobank naar meer dan 4 miljard euro

Rabobank heeft een zeer goed jaar achter de rug. De bank sloot 2023 af met bijna een verdubbeling van de winst ten opzichte van een jaar eerder. Die kwam uit op 4,37 miljard euro.

Dit is het gevolg van de gestegen rente. Vorige week meldde ING ook al een verdubbeling van de winst.

Tegelijkertijd zag Rabobank de personeelskosten ook stijgen, met 9 procent. De bank maakte meer kosten om te voldoen aan wetgeving op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, investeringen in IT-infrastructuur en cao-afspraken.

Spanningen en vertragingen

"Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door groeiende politieke spanningen en economische vertraging over de hele wereld", zegt bestuursvoorzitter Stefaan Decraene in een toelichting op de cijfers. "We begrijpen dat dit een uitdagende omgeving is voor onze klanten en leden."

De topman gaat in het persbericht niet in op onrust die volgens het FD is ontstaan over reorganisatieplannen. Decraene zou de veranderingen die zijn voorganger Wiebe Draijer twee jaar geleden inzette weer ongedaan willen maken. De huidig bestuursvoorzitter zou de bank "te log, te complex en te hiërarchisch" vinden.