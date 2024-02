Een na grootste pensioenfonds stapt grotendeels uit fossiele bedrijven

Het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, Zorg en Welzijn, heeft een groot deel van zijn belangen in olie- en gasbedrijven verkocht.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft in totaal 97 procent van de belangen in olie- en gasbedrijven verkocht. Dat komt neer op 310 bedrijven met een totaalwaarde van 2,8 miljard euro. Daaronder bevinden zich Shell, BP en Total Energies.

"We wilden ophouden met goed geld naar kwaad geld te brengen. Het houdt een keertje op", zegt bestuursvoorzitter Joanne Kellermann tegen het FD. In een persbericht stelt PFZW dat het "fors meer wil beleggen in bedrijven gericht op energietransitie".

'Teleurstellend en ontluisterend'

Na twee jaar intensieve gesprekken met olie- en gasbedrijven concludeert het fonds dat die bedrijven "geen of onvoldoende stappen hebben gezet in de overgang naar een schonere energiemix".

Kellermann vindt het een zware tegenvaller. Ze hoopte op meer leiderschap van de grote oliebedrijven en noemt het "teleurstellend en ontluisterend". Volgens de voorzitter zijn die bedrijven met "hun kennis en financiële slagkracht juist nodig voor de transitie".

Zeven bedrijven hebben volgens PFZW wel een overtuigende klimaatstrategie en blijven wel deel uitmaken van de portefeuille. Dat gaat onder meer om Galp Energie, Neste Oyj, Worley en OMV.

Precies een jaar geleden verkocht het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, ook al het merendeel van de fossiele beleggingen. Ook toen ging het om bedrijven als Shell, BP en Total Energies.