Hooggerechtshof VS buigt zich over vraag of Trump op stembiljet mag

Dat Trump daarbij niet fysiek aanwezig was, pleit de oud-president volgens Graber niet vrij. "Als je bewust bijdraagt aan of opruit tot een opstand neem je eraan deel." Trump riep betogers op te vechten en deed urenlang niets nadat het Capitool vervolgens gewelddadig werd bestormd.

De bestorming van het Capitool was in juridisch opzicht duidelijk een opstand en Trump was daarbij betrokken, zegt Mark Graber. Hij geldt als een van de meest vooraanstaande grondwetdeskundigen en schreef een boek over het veertiende amendement. "Er was sprake van een groep die zich verzette tegen de wet en met geweld een duidelijk doel probeerde te bereiken: een volgens hen gestolen verkiezing terugdraaien."

De passage is geschreven na de Amerikaanse Burgeroorlog om te voorkomen dat zuiderlingen die zich hadden afgescheiden van de VS nog een openbaar ambt zouden bekleden. Het wetsartikel uit 1868 is nog nooit gebruikt om een presidentskandidaat te weren.

De zaak draait om het veertiende amendement van de Amerikaanse grondwet. In artikel 3 staat dat een overheidsdienaar (officer of the United States) die betrokken is geweest bij een opstand of rebellie geen publieke functie (office) mag bekleden.

Ook de hoogste verkiezingsfunctionaris in de staat Maine wil Trump van het stembiljet weren . Zowel in Maine als Colorado kan Trump nog wel meedoen aan de voorverkiezingen, in afwachting van een oordeel van hogere rechters. Andere staten moeten nog een oordeel vellen. Een uitspraak van het federale Hooggerechtshof kan in alle gevallen helderheid verschaffen.

Trump en enkele Republikeinse kiezers gingen tegen de uitspraak in beroep bij het federale Hooggerechtshof in Washington. De hoogste rechters van het land kunnen nu bepalen dat Trump inderdaad niet mag meedoen, óf oordelen dat staten zelf mogen bepalen of hij zich verkiesbaar mag stellen.

Een hof van beroep in de staat Colorado oordeelde in december dat Trump zich niet verkiesbaar mag stellen als presidentskandidaat in die staat. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan rebellie, vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool in 2021.

Het tweede punt waarop de juridische discussie zich toespitst zijn de woorden officer of the United States en office. Trumps advocaten betogen dat die termen niet op de president slaan. Graber bestrijdt dat op basis van diepgaand historisch bronnenonderzoek: "Iedereen sprak in die tijd over de president als een officer of the United States, ook in het Congres."

Volgens hem is het onlogisch om aan te nemen dat de president buiten de omschrijving zou vallen. Graber stuurde het Hooggerechtshof ongevraagd juridisch advies in een zogeheten amicus brief (.pdf).

Precaire positie

Het Hooggerechtshof bestaat in meerderheid uit conservatieve rechters. Juist zij zouden waarde moeten hechten aan de historische context van het veertiende amendement: ze hangen het 'originalisme' aan, een juridische stroming waar bij onduidelijkheden in oude wetteksten de intentie van degenen die de wet maakten bepalend is. Dat brengt de conservatieve rechters nu in een precaire positie. Drie van hen zijn aangesteld door Trump.