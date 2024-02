Grote beleggers willen half miljard van ING

Een groep grote beleggers hebben ING en een aantal (oud-)bestuurders gedagvaard. Ze vinden dat de bank ze niet goed heeft geïnformeerd over de problemen in het anti-witwasbeleid van de bank. Volgens Het Financieel Dagblad gaat het om een groep van 158 grote beleggers, waaronder banken, verzekeraars en vermogensbeheerders uit Europa en de Verenigde Staten.

De beleggers eisen een schadevergoeding van 500 miljoen euro. ING wijst de claim af en zegt zich te zullen gaan verdedigen. Wie de beleggers zijn is niet bekend. Volgens de krant willen zij zich niet bekendmaken omdat ze nog altijd zaken doen met ING.

Centraal in de aanklacht staat de aanloop naar de witwaszaak waar ING in 2018 een schikking voor trof met het Openbaar Ministerie. De bank betaalde 775 miljoen euro om niet verder vervolgd te worden. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

'Koersgevoelige informatie achtergehouden'

Het FD schrijft dat de beleggers vinden dat ING eerder duidelijk had moeten maken "dat er een probleem was met de naleving van de regels die witwassen moeten voorkomen". Daarmee zou ING koersgevoelige informatie hebben achtergehouden.

ING had een dergelijke procedure naar eigen zeggen al zien aankomen. "In de afgelopen jaren hebben we bekendgemaakt dat we ons ervan bewust zijn geworden dat bepaalde partijen, onder andere, een juridische procedure tegen ING zouden kunnen starten in verband met het onderwerp van de schikking", aldus de bank in de verklaring.