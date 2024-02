Geen incidenten in Apeldoorn na noodbevel om 'bevrijdingsactie' bij politiebureau

In Apeldoorn hebben zich geen incidenten voorgedaan nadat er een noodbevel was afgekondigd voor de hele stad. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Burgemeester Heerts had deze maatregel genomen omdat op sociale media werd opgeroepen om twee mannen uit een politiebureau te bevrijden. Het noodbevel dat gisteravond om 20.30 uur was ingegaan gold tot 07.00 uur vanochtend.

De politie was in groten getale in de stad aanwezig en er waren onder meer busjes van de mobiele eenheid en een shovel: