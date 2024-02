Wekdienst 8/2: Presidentsverkiezingen in Pakistan • Komt Trump op het stembiljet?

Goedemorgen! In Pakistan beginnen de parlementsverkiezingen. En het Amerikaanse Hooggerechtshof bepaalt of Donald Trump op het stembiljet mag. Het weer: In de loop van de dag begint het op steeds meer plaatsen te regenen. In het noorden van het land kan dat ook leiden tot natte sneeuw of sneeuw.

Het weer van 8 februari 2024 - Foto: Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je vandaag verwachten? In Pakistan worden parlementsverkiezingen gehouden. In de aanloop naar de verkiezingen zijn de spanningen opgelopen. De partij van de gevangengezette Khan en oud-premier Sharif nemen het tegen elkaar op. Een vijfde van de kiezers mag voor het eerst stemmen. Zij kunnen het verschil maken.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich vandaag over de vraag of Donald Trump mag meedoen aan de presidentsverkiezingen in november. In de staat Colorado oordeelde een hof dat Trump dat niet mag, omdat hij vanwege de Capitoolbestorming schuldig zou zijn aan rebellie..

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Spaanse premier Sanchez bezoeken vandaag Mauritanië. Ze gaan daar met de autoriteiten in gesprek over migranten die vaak vanuit Mauritanië met boten vertrekken met als bestemming de Canarische eilanden. Wat heb je gemist? Nederlandse universiteiten gaan zelf maatregelen nemen om de instroom van internationale studenten te beperken. Zo moeten alle grote bacheloropleidingen ook in het Nederlands worden aangeboden en moet een deel van de Engelstalige bacheloropleidingen worden omgezet in een Nederlandstalige opleiding. Doel van de maatregelen is het aantal internationale studenten terug te dringen en de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten. Afgelopen jaren zijn er problemen ontstaan door de grote toestroom van internationale studenten. De aantallen namen onder meer toe omdat universiteiten verdienen aan internationale studenten. Ander nieuws uit de nacht: Wegenbelasting dit jaar bijna overal omhoog: Alleen in Groningen en Drenthe worden de tarieven niet verhoogd, blijkt uit cijfers van het CBS.

Helikopter neergestort in VS met vijf mariniers aan boord: Aan boord van de helikopter waren vijf militairen. Onduidelijk is of het slechte weer een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.

Geen integriteitsonderzoek naar burgemeester Zaltbommel: De burgemeester lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels had gehouden bij het vervangen van de ramen van zijn woning, een Rijksmonument. En dan nog even dit: In Amsterdam is een nieuwe rollerbank in gebruik genomen waarmee de politie behalve brom- en snorfietsen ook van elektrische fietsen speedpedelecs en fatbikes kan controleren of ze te hard gaan. Bij ingebruikname kregen direct vijf mensen op een elektrische fiets een bekeuring. Hun fiets was opgevoerd, volgens de politie. Binnen enkele maanden zullen de honderden rollerbanken verspreid over het land ingezet worden.

