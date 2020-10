Reclamebord weerhoudt koploper Gajser van dubbelslag bij MXGP in België - NOS

Motocrosser Tim Gajser is weer een beetje dichter bij zijn derde wereldtitel in de MXGP-klasse gekomen. De Sloveen, 's werelds beste in 2016 en 2019, won woensdag in het Belgische Limburg de eerste manche, maar finishte in de tweede heat als derde nadat hij achter een reclamebord was blijven hangen. Daardoor werd hij niet de grote winnaar van de dag. Dat was Jorge Prado, de pas 19-jarige Spanjaard. Hij pakte de winst in de tweede heat en veroverde uiteindelijk 47 punten, twee meer dan de 24-jarige Gajser. Die leidt nog wel altijd riant op de wereldranglijst: hij een voorsprong van 55 punten op nummer twee Antonio Cairoli, die 38 punten overhield aan de MXGP van Limburg. De Nederlander Glenn Coldenhoff moest de race aan zich voorbij laten gaan. Hij ging in de kwalificatie, afgelopen weekend, hard onderuit en brak daarbij twee ruggenwervels. Dat betekende einde seizoen voor Coldenhoff.

Naast Coldenhoff kwam ook Jeffrey Herlings, wereldkampioen van 2018, niet in actie in België. Hij moest begin deze maand een streep zetten door zijn seizoen vanwege een voetblessure.

Nederlander Brian Bogers stond wel aan de start. Sterker, hij pakte voor het eerst in zijn carrière poleposition. Maar zijn start in de eerste manche was niet goed, waardoor Bogers op de zevende plaats belandde. Op die plaats eindigde hij de race ook, achter landgenoot Calvin Vlaanderen. Gajser was op zijn beurt lang in een hevige strijd verwikkeld met Jorge Prado, maar na twintig minuten pakte hij de koppositie en daarna ook de zege - zijn tiende manche-overwinning dit seizoen. Reclamebord Het beeld van de tweede manche ruim twee uur later, toen de wind in Lommel flink was toegenomen, was aanvankelijk nagenoeg hetzelfde, hoewel Gajser de 19-jarige Prado sneller passeerde dan in heat één. Kort na zijn inhaalmanoeuvre bleef de 24-jarige Sloveen echter vastzitten in een reclamebord, wat hem zeven plaatsen terugwierp en Bogers de kans gaf op te rukken naar plaats drie.

Daarvoor vochten Prado en Cairoli een hevige strijd uit om de winst in de tweede manche. Prado, debutant dit seizoen in de hoogste klasse en de huidige nummer drie in het algemeen klassement, kwam uiteindelijk als sterkste uit de strijd. Achter hen klom Gajser nog knap naar de derde plaats. Bogers finishte als zesde voor Vlaanderen.