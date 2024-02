Pakistan legt mobiele telefoondiensten plat vanwege verkiezingen

Pakistan heeft in het hele land mobiele telefoondiensten opgeschort vanwege de parlementsverkiezingen vandaag. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. In het land met 128 miljoen geregistreerde kiezers zijn de stembureaus inmiddels geopend.

Volgens buitenlandse journalisten is in de hoofdstad Islamabad in ieder geval mobiel internet niet bereikbaar.

"Er is besloten om de mobiele diensten in het hele land tijdelijk op te schorten", zei een woordvoerder van het ministerie in een verklaring. Het ministerie noemt als reden de noodzaak om "de openbare orde te handhaven".

Dode bij stembureau

De woordvoerder zei dat "kostbare levens verloren zijn gegaan" bij recente aanvallen in Pakistan, doelend op twee aanslagen op campagnekantoren op woensdag waarbij minstens 28 slachtoffers vielen. De terroristische organisatie Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid op.

Ook op deze verkiezingsdag is er een dode gevallen. In het noorden van Pakistan kwam een politieman om het leven toen er op een stembureau werd geschoten, meldt persbureau Reuters.

600.000 veiligheidstroepen

De strijd gaat bij deze verkiezingen tussen de PTI van oud-premier Imran Khan en de PML-N van Nawaz Sharif, eveneens voormalig premier. Khan zit al enkele maanden in de gevangenis na veroordelingen voor onder meer het lekken van staatsgeheimen en corruptie. Ook zijn partij wordt het moeilijk gemaakt, omdat de regels voor interne verkiezingen zouden zijn geschonden. De PTI mag een bekend verkiezingssymbool, een cricketbat, niet gebruiken.

De veiligheidssituatie is al langer gespannen in het Zuid-Aziatische land. Ongeveer 600.000 veiligheidstroepen moeten de verkiezingen beschermen.