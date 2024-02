Helikopter neergestort in VS met vijf mariniers aan boord

In het zuidwesten van de VS is een legerhelikopter neergestort met aan boord vijf mariniers. Het toestel verongelukte in de bergen bij de stad San Diego. Er is een grote reddingsactie op touw gezet.

De helikopter, een Sikorsky CH-53E, is een van de grootste helikopters van het Amerikaanse leger, ontworpen om in de zwaarste weersomstandigheden te kunnen vliegen. De vijf militairen aan boord waren onderweg van Creech Air Force Base bij Las Vegas naar Marine Corps Air Station Miramar in San Diego. Dinsdag om 11.30 uur plaatselijke tijd was er voor het laatst contact met de helikopter.

Noodweer

Californië werd de afgelopen dagen geteisterd door zwaar noodweer met veel sneeuw en een recordhoeveelheid regen in korte tijd. Het is niet duidelijk in hoeverre de helikopter daar last van had.

Gistermiddag werd het toestel gelokaliseerd, en sindsdien proberen reddingswerkers het te bereiken. De sneeuw maakt het moeilijk om de rampplek te bereiken, zeggen plaatselijke autoriteiten. Ook zijn er zware windstoten in het gebied.

President Biden is gebriefd over het ongeval, liet een woordvoerder van het Witte Huis weten. Woordvoerder John Kirby van de Nationale Veiligheidsraad zei de reddingsactie op de voet te volgen. "We hopen er het beste van", aldus Kirby.