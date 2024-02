Geen integriteitsonderzoek naar burgemeester Zaltbommel

Er komt geen integriteitsonderzoek naar burgemeester Pieter van Maaren van Zaltbommel. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten.

De burgemeester lag onder vuur omdat hij zich niet aan de regels had gehouden bij het vervangen van de ramen van zijn woning, een Rijksmonument. In een ingelaste besloten vergadering heeft de burgemeester afgesproken dat hij de raad op de hoogte zal houden over de situatie.

De kwestie kwam vorig jaar aan het licht. Van Maaren had volgens de monumentencommissie alleen toestemming om achterzetramen te plaatsen zodat het monument niet aangetast zou worden. In plaats daarvan liet hij nieuwe kozijnen met dubbel glas aanbrengen, waarvoor de oude kozijnen moesten worden verwijderd.

Eind vorig jaar vroeg de burgemeester daarvoor een nieuwe vergunning aan, maar de Monumentencommissie oordeelde daar negatief over. Volgens de commissie is de nieuwe aanvraag een soort van legalisatie.

Integriteitskwestie

De monumentencommissie sprak in regionale media van een integriteitskwestie. Volgens het Brabants Dagblad heeft de voorzitter van de plaatselijke commissie daar ook melding van gedaan bij de provincie Gelderland. Maar de gemeenteraad gaat dat dus verder niet onderzoeken.

De burgemeester heeft de raad toegezegd 'er alles aan te doen' om alsnog een positief advies te krijgen van de monumentencommissie en de Omgevingsdienst Rivierenland.