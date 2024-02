Van Domselaar de penaltyheld in Engeland, Memphis onderuit met Atlético

Daphne van Domselaar heeft zich op een prachtige wijze onderscheiden in Engeland. In de kwartfinale van de League Cup pakte de keepster van het Nederlands elftal drie strafschoppen voor Aston Villa in de penaltyserie tegen Brighton & Hove Albion.

Voor een andere Oranje-international, Memphis Depay, was het een minder mooie bekeravond. Hij ging met Atlético Madrid thuis onderuit tegen Athletic Bilbao in de eerste halve finale van de Copa del Rey.

Van Domselaar speelde met Aston Villa een lastige wedstrijd. Na iets meer dan een halfuur spelen moest de keepster van Oranje al vissen, nadat Veatriki Sarri had gescoord. Kristy Hanson maakte weer een halfuur later de 1-1 en daar bleef het bij, ook in de verlenging.

Dat zorgde ervoor dat er penalty's volgden voor een plek in de halve finale. Daarin pakte de 23-jarige keepster meteen de eerste strafschop en ze wist er daarna nog twee te pakken. Tot grote vreugde van iedereen bij Aston Villa.

Basisplaats Depay

Depay had een minder mooie avond. Hij mocht bij Atlético Madrid in de basis beginnen in de halve finale van de Copa del Rey, maar daar hield het goede nieuws ook mee op.