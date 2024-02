Team Jonk voorlopige winnaar in arbitragezaak tegen Volendam: geen schadevergoeding

Team Jonk is woensdagavond in Zeist als voorlopige winnaar uit de strijd gekomen in de arbitragezaak tegen FC Volendam. De arbitragecommissie sprak een tussenoordeel uit, waarin duidelijk werd dat de club geen recht heeft op schadevergoeding en technisch manager Wim Jonk en hoofdtrainer Matthias Kohler hun salaris doorbetaald moeten krijgen. Het is nog niet de hoofduitspraak in deze zaak. Die moet op korte termijn volgen. Gesteggel om statement Volendam had de zaak aangespannen om een schadevergoeding te krijgen van Jonk en Kohler, omdat die twee in de ogen van de club na een statement zouden zijn opgestapt zonder zich aan een opzegtermijn te hebben gehouden. In december vorig jaar besloot de raad van commissarissen (rvc) van Volendam het bestuur, met voorzitter Jan Smit, te ontslaan. Team Jonk verklaarde zich solidair aan Smit en kondigde met het statement aan te vertrekken. Volendam zag dat statement als een directe opzegging.

Jaap Veerman in de zaal in Zeist - Foto: ANP

De arbitragecommissie oordeelde in zijn tussenoordeel dat Volendam had moeten navragen wat er bedoeld werd met het statement in plaats van het te zien als een directe opzegging. Daarnaast vindt de commissie dat Team Jonk nog altijd recht heeft op (achterstallig) loon. Team Jonk eiste ook nog (een restant van) bonussen die na handhaving in de eredivisie worden uitgekeerd. De commissie wilde daar geen uitspraak over doen en hoopte dat beide partijen eruit zouden kunnen komen met een mediator. FC Volendam en Team Jonk zien dat laatste niet gebeuren en zo komt er binnenkort een 'hoofduitspraak' van de arbitragecommissie. Moddergooien Tijdens de zitting in Zeist werd veel modder over en weer gegooid. Jonk zei dat er over hem ook veel roddels in het dorp worden verspreid en dat er een gigantisch machtsspel is ontstaan. "Ik hou niet van slachtofferschap. Maar wij worden aan alle kanten beschadigd. Dit raakt mijn reputatie en dit raakt mij persoonlijk."

Afbeelding ter illustratie - Foto: ANP