Haller schiet Ivoorkust naar finale Afrika Cup, zondag tegen Nigeria

Het had echter ook anders kunnen lopen voor Ivoorkust. De Congolees Cedric Bakambu dacht na tien minuten een fout van de Ivoriaanse doelman Yahia Fofana, die de bal na een stuit nog niet helemaal vast in zijn handen leek te hebben, af te straffen. De scheidsrechter zag er echter een overtreding in en keurde het doelpunt af.

Tegenstander zondagavond in Abidjan is Nigeria, dat eerder op de avond onder aanvoering van de geboren Haarlemmer William Troost-Ekong vanaf de strafschopstip Zuid-Afrika versloeg.

In de halve finales werd met 1-0 afgerekend met Congo-Kinshasa, dat een treffer van voormalig FC Utrecht- en Ajax-spits Sébastien Haller in de 65ste minuut niet meer te boven kwam.

Ivoorkust lag al een paar keer voor apegapen tijdens het toernooi om de Afrika Cup in eigen land, maar eind goed al goed: de thuisploeg, die als een van de beste nummers drie de poulefase overleefde, staat zondag dan toch in de eindstrijd.

Hoewel de eerste helft onderhoudend was, ook door het hoge tempo dat beide ploegen onderhielden, bleef opwinding voor een der doelen toch lang uit. Pas kort voor rust miste Haller, door een blessure pas voor het eerst dit toernooi in de basis, een vrije kopkans en schoot Franck Kessié vanaf de rand van het strafschopgebied tegen de paal.

In de tweede helft probeerde Kessié het nogmaals en nu stonden de vuisten van Lionel Mpasi-Nzau, doelman van het in de Franse Ligue 2 uitkomende Rodez AF, succes in de weg. Er moest uiteindelijk een gelukje aan te pas komen om de ban te breken. Haller nam een voorzet in de draai op zijn pantoffel en zag de volley met een stuit over Mpasi-Nzau gaan: 1-0.

Tegen Nigeria

Staat Ivoorkust voor de vijfde keer in de finale van de Afrika Cup, die het in 1992 en 2015 veroverde, Nigeria bereikte de eindstrijd al voor de achtste keer. De kampioen van 1980, 1994 en 2013 won na penalty's van Zuid-Afrika.