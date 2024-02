Feyenoord verslaat AZ ook in de beker, Trauner en Timber vallen geblesseerd uit

Feyenoord heeft drie dagen na de eredivisiezege op AZ de Alkmaarders ook in het bekertoernooi verslagen. Dankzij een 2-0 zege drongen de Rotterdammers door tot de halve finales. Trainer Arne Slot zag wel aanvoerder Gernot Trauner en Quinten Timber geblesseerd uitvallen. "Trauner heeft een hamstringblessure", wist Slot te vertellen. "Dat is heel vervelend." Maar Slot schrok meer van Timber, die in de blessuretijd een schot van Igor Paixao hard in het gezicht kreeg, in de stabiele zijligging werd gelegd en met een brancard van het veld moest worden gedragen. "Als je hem zo het veld ziet verlaten, ben je blij te horen dat hij wel bij kennis is. Naar het zich nu laat aanzien, gaat het om een zware hersenschudding. Wat natuurlijk ook helemaal niet prettig is, maar op het moment dat je iemand zo weg ziet zakken, komen er toch andere ideeën in je hoofd."

Bekijk hier de reactie van Arne Slot na de kwartfinale van het bekerduel tussen Feyenoord en AZ. - NOS

Slot moest het in De Kuip ook al zonder eerste doelman Justin Bijlow doen, die zondag geblesseerd raakte en acht weken uit de roulatie is. In zijn plaats stond Timon Wellenreuther onder de lat bij Feyenoord. Dubbel pech voor Trauner Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat de Rotterdammers AZ niet aan voetballen toe wilden laten komen. Ze hielden de druk er flink op. Die aanvalslust leek na twintig minuten beloond te worden door de naar een goal hunkerende Trauner. Even was de Oostenrijkse verdediger in de waan dat hij zijn eerste Feyenoord-doelpunt had gemaakt, maar de VAR constateerde dat hij nipt buitenspel stond. Niet veel later liep Trauner gedesillusioneerd van het veld met een hamstringblessure. De aanvoerder van Feyenoord moest, toen de wedstrijd pas een halfuur oud was, vervangen worden door Thomas Beelen.

Gernot Trauner kopt de bal binnen - Foto: ANP