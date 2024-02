Oproep tot bevrijden boeren uit cel, Apeldoorn kondigt noodbevel af

De gemeente Apeldoorn heeft een noodbevel afgekondigd voor de hele stad. Burgemeester Heerts heeft deze maatregel genomen omdat op sociale media oproepen zijn verschenen om twee mannen uit een politiebureau te bevrijden.

De twee, een 39-jarige man uit Klarenbeek en een 35-jarige man uit Eerbeek, werden maandagavond aangehouden bij een boerenactie op de A50. Op die weg werd ter hoogte van Beekbergen afval gedumpt en in brand gestoken.

Het noodbevel is vanavond om 20.30 uur ingegaan. Het betekent dat de politie meer ruimte krijgt om in een gebied op te treden, bijvoorbeeld als er te veel mensen samenkomen. Ook kunnen wegen worden afgesloten.

De politie is in groten getale in de stad aanwezig en er zijn onder meer busjes van de mobiele eenheid en een shovel: