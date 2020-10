O'Connor wint rit naar Madonna di Campiglio, toppers houden zich gedeisd

Tot de vroege vluchters behoorde ook Ruben Guerreiro, die zijn kans schoon zag een slag te slaan in de strijd om de blauwe bergtrui. De Portugees passeerde als eerste de top en verdrong dankzij de verdiende veertig punten Giovanni Visconti van de eerste plaats in het klimmersklassement.

De mannen van het klassement hielden zich, met de koninginnenrit van morgen in het achterhoofd, gedeisd en kwamen op zo'n vijf minuten van de winnaar gezamenlijk over de streep. João Almeida behield derhalve de roze leiderstrui en weet Wilco Kelderman nog altijd zeventien seconden achter zich.

De zeventiende etappe van de Giro d'Italia, een bergrit van Bassano del Grappa naar skioord Madonna di Campiglio over 203 kilometer, is gewonnen door de Australiër Ben O'Connor.

De Monte Bondone (20 kilometer á 6,8%, met pieken van 15%), vooraf beschouwd als de lastigste klus van de dag, bracht geen nieuwe tekening in de strijd. Guerreiro voegde andermaal het maximum van veertig bergpunten aan zijn totaal toe op de top, waar het peloton met een achterstand van zo'n zeven minuten doorkwam.

Vier man van Movistar

Terwijl de Oostenrijker Hermann Pernsteiner, vijftiende in het algemeen klassement op 9.53 van Almeida, stilletjes mocht gaan denken aan een sprong naar de topvijf, reed Dario Cataldo, een van de vier Movistar-coureurs in de voorste gelederen, in de afdaling van de Bondone in zijn eentje weg uit de kopgroep.

Op de glooiende weg richting de volgende bult, de Passo Durone (10,4 kilometer á 6%), wist de een na de ander weer aan te sluiten bij Cataldo. Onder hen Pernsteiner, die zich in eerste instantie had laten verrassen, en Thomas De Gendt, die als eerste de top rondde.

Nog voor de slotklim naar Madonna di Campiglio (12,5 kilometer á 5,7%) werd aangevangen, was de kopgroep alweer gegroeid tot vijftien man. Drie renners droegen het shirt van Movistar om de schouders, maar zij behoorden ook tot de eerste gelosten.

Speldenprik

Met nog zeven kilometer te gaan nam Ben O'Connor de benen, waarop Pernsteiner de achtervolging inzette. Tevergeefs, de 24-jarige Australiër van NTT liet zich niet meer achterhalen en spoelde met de mooiste overwinning uit zijn loopbaan de bittere smaak van gisteren, toen hij achter de Sloveen Jan Tratnik als tweede finishte, ruimschoots weg.