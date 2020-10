Kelderman wilde wel, maar het lukte niet: 'Almeida was ook gewoon te goed'

De zeventiende etappe van de Giro d'Italia, een bergrit van Bassano del Grappa naar skioord Madonna di Campiglio over 203 kilometer, is gewonnen door de Australiër Ben O'Connor.

Hij maakte deel uit van een vroege kopgroep en bereikte uiteindelijk solo de finish. Hermann Pernsteiner finishte als tweede, Thomas De Gendt pakte de derde plaats.

De mannen van het klassement hielden zich, met de koninginnenrit van morgen in het achterhoofd, enigszins gedeisd en kwamen op zo'n vijf minuten van de winnaar gezamenlijk over de streep.

Hoop op roze

Toch had Wilco Kelderman, de nummer twee in het klassement, stiekem gehoopt vandaag de roze leiderstrui over te kunnen nemen. "We hebben geprobeerd iets te forceren, maar dat lukte jammer genoeg niet", sprak de Sunweb-renner na de finish. Derhalve staat Kelderman nog altijd zeventien seconden achter klassementsleider João Almeida.