Kinderen vinden handgranaat in speeltuin Eindhoven

In Eindhoven hebben drie kinderen een handgranaat gevonden in een speeltuin. De politie bevestigt dat het om een echt exemplaar gaat. De handgranaat is weggehaald door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

De 11-jarige Charlot, Virin en Kingston speelden in een speeltuin aan de Van der Helststraat toen ze iets op de grond zagen liggen. Ze dachten eerst dat het een steen was, vertellen ze aan Omroep Brabant.

"We waren verstoppertje aan het spelen en toen vond hij iets", vertelt Kingston terwijl hij naar zijn vriend Virin wijst. Ze zagen al snel dat het niet om een steen ging. "Ik herkende de vorm en zag dat 'ie een beetje groen was", zegt Virin.

Politie gewaarschuwd

Terwijl Charlot op veilige afstand bleef, schakelden de twee jongens de hulp in van agenten die toevallig in de buurt waren. Die gingen kwamen al snel tot de conclusie dat het inderdaad een handgranaat was. Het explosief werd ter plekke onderzocht door de EOD en daarna afgevoerd naar een veilige plek.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Brabant dat het ging om een modern exemplaar. Het is niet duidelijk of de handgranaat op scherp stond.

'Ik houd mijn hart nog steeds vast'

Lee van Room, de vader van Kingston, kreeg het wel even benauwd toen zijn zoon hem belde en meldde dat hij en zijn vrienden een handgranaat hadden gevonden.

"Ik hoorde van de medewerkers van de EOD dat het een handgranaat was met de pin erin. Volgens hen was er geen direct gevaar. Maar ik houd mijn hart nog steeds vast", zegt hij. Of de kinderen geschrokken waren? "Nou, ze vonden het vooral een groot avontuur", aldus Van Room.