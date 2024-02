Dani Alves ontkent verkrachting: 'We genoten er allebei van'

De Braziliaanse voetballer Dani Alves heeft in de rechtbank ontkend dat hij in 2022 een 23-jarige vrouw heeft verkracht op het toilet van een nachtclub in Barcelona. "Ik ben niet het type man dat zoiets doet", zei de 40-jarige Alves.

Het Openbaar Ministerie eist negen jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding van 150.000 euro van Alves. Hij zit sinds zijn arrestatie in januari vorig jaar vast.

De verklaring van Alves is het slotstuk van het verkrachtingsproces tegen de voetballer. Afgelopen dagen kwam onder meer het slachtoffer aan het woord. Zij vertelde opnieuw wat haar in de nacht van 31 december 2022 zou zijn aangedaan.

Gewelddadig misbruikt

De vrouw verklaarde dat een medewerker van de luxueuze nachtclub haar en twee andere vrouwen uitnodigde om naar de vipruimte van Alves te gaan. Na een korte dans dirigeerde Alves de 23-jarige vrouw naar een toilethokje, waarna hij haar sloeg, tegen de grond duwde en dwong tot seks.

De 126-voudig international van Brazilië ontkende in eerste instantie de vrouw ooit te hebben ontmoet. Maar na meerdere opnames, getuigenverklaringen en DNA-bewijs dat hij in haar is klaargekomen, paste Alves zijn verklaring aan.

Alles in het toilethokje zou met wederzijdse instemming zijn gebeurd. "We genoten er allebei van", zei Alves daarover. Volgens hem heeft de vrouw op geen enkele manier laten merken dat ze geen seks met hem wilde.

Alleen ja is ja-wet

Maar verklaringen van het slachtoffer, in lijn met andere getuigenissen, spreken dat tegen. Dat maakt de kans op vrijspraak voor Alves kleiner. Zijn zaak wordt behandeld door de rechtbank in Spanje, waar sinds 2022 de zogenoemde 'alleen ja is ja'-wet van kracht is. Daardoor hoeven slachtoffers niet langer dwang aan te tonen, maar moeten verdachten bewijzen dat er sprake was van wederzijdse instemming.

Vluchtgevaar

De Braziliaan zit al ruim een jaar vast omdat de rechter het risico te groot acht dat hij naar zijn vaderland vlucht. Brazilië levert eigen burgers niet uit als ze in een ander land zijn veroordeeld.

Alves speelde tussen 2008 en 2016 voor FC Barcelona en won in die jaren drie keer de Champions League. Verder speelde hij voor onder meer Juventus en Paris Saint-Germain. Met Brazilië deed hij mee aan drie WK's, maar wereldkampioen werd hij nooit.