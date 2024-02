Rus bereikt kwartfinales Cluj-Napoca en nadert hoogste ranglijstpositie ooit

Arantxa Rus heeft de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Roemeense Cluj-Napoca bereikt. De Zuid-Hollandse, als eerste geplaatst, won met 4-6, 6-4, 6-0 van Alizé Cornet.

Als de 33-jarige Rus de halve finales haalt, stijgt ze naar de 40ste plaats op de wereldranglijst. Dat zou haar hoogste positie ooit zijn. Bij winst van het relatief kleine toernooi in Roemenië komt Rus zelfs uit op de 32ste plaats op de wereldranglijst en die positie betekent een beschermde status bij de grandslamtoernooien.

Vijftien keer deuce

Rus had de vorige twee duels met Cornet verloren. In 2010 won ze op het gravel van Bad Gastein maar twee games en in 2021 boog ze op het gras van Bad Homburg in drie sets. Op het Roemeense indoorhardcourt werkte Rus op 3-5 in de eerste set in een game met vijftien keer deuce acht setpunten weg, maar Cornet serveerde de set een game later op love uit.

In de tweede set verspeelde Rus een 3-1 voorsprong. Ze won echter alsnog de set en denderde daarna in volle vaart door.