Drankmerken Coebergh en Bokma komen in handen van concurrent Ketel 1

Lucas Bols, producent van sterke dranken als Pisang Ambon, Coebergh en Bokma, komt in handen van de Schiedamse stokersfamilie Nolet. Ruim twee derde van de aandeelhouders van Lucas Bols heeft het bod geaccepteerd dat Nolet uitbracht op de concurrent, hebben de twee branchegenoten bekendgemaakt.

Met de overname komt een aantal van de bekendste Nederlandse merken gedistilleerd bij één concern. Nolet werd in 1691 opgericht in Schiedam. Het familieconcern is vooral bekend van jenevermerk Ketel 1, maar haalt een belangrijk deel van de omzet uit Ketel One Vodka. Het in 1575 in Amsterdam opgerichte Bols is de oudste producent van gedistilleerde dranken ter wereld.

Nolet had al zo'n 30 procent van de aandelen in handen, toen het in oktober vorig jaar een bod uitbracht om het beursgenoteerde Lucas Bols volledig in bezit te krijgen. Met 18 euro per aandeel bood Nolet bijna het dubbele van de toenmalige waarde. Voor de 6,2 miljoen aandelen die zijn aangeboden legt Nolet ruim 112 miljoen euro neer.