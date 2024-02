Senaat VS wijst wetsvoorstel over geld voor Oekraïne en grenscontrole af

De Democraten werken ondertussen aan een plan B. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, zet in op een noodpakket, alleen gericht op financiële steun aan het buitenland. En het lijkt erop dat daar wel genoeg steun voor is bij beide partijen.

President Biden kreeg veel kritiek op zijn migratiebeleid en daar probeert Trump in zijn campagne op in te spelen. Dat er juist onder leiding van Biden strengere regels zouden komen voor grenscontroles en migratie komt hem niet goed uit, daarom zette hij zijn partijgenoten onder druk om het voorstel te verwerpen.

Beide partijen hebben intensief onderhandeld over het wetsvoorstel en daar een deal over gesloten. De Democraten wilden meer geld voor Oekraïne en Israël en voor humanitaire hulp in Gaza, de Republikeinen wilden strengere regels voor migratie.

Vooral presidentskandidaat Trump had er veel kritiek op, waardoor prominente Republikeinen hun steun hebben ingetrokken. Maar daarmee lijken ze zichzelf in de vingers te snijden, want als gevolg daarvan gaan de door de Republikeinen gewenste maatregelen tegen meer immigratie voorlopig niet door.

De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht een deal afgewezen waar ze maandenlang over onderhandeld hebben. Het gaat om een wetsvoorstel voor een financieel pakket van 118 miljard dollar met verschillende elementen, zoals steun aan Oekraïne en Israël en een strengere grenscontrole in de VS.

Een paar kilometer verwijderd van de hectische besluitvorming in het Capitool stappen vier mannen uit een auto. Het zijn Oekraïense militairen die aan het front hebben gevochten en een arm, een been of beide missen. Uitstappen is dan ook een uitdaging, maar daar gaat nu misschien verandering in komen: ze krijgen bij een prothesecentrum nieuwe ledematen aangemeten.

Ze hebben geluk gehad. Zo'n 50.000 militairen wachten nog op protheses. Deze groep wordt geholpen met donaties, maar met protheses waarvan de prijs kan oplopen tot 100.000 dollar per stuk is er veel geld nodig.

De Oekraïners worden in een in oorlogsletsel gespecialiseerd prothesecentrum geholpen. Hier werden ook Amerikaanse militairen die in Irak en Afghanistan dienden behandeld.

Bionisch been

Mike Cochran is de eigenaar van het prothesecentrum. Dat in het wetsvoorstel grensproblematiek en een steunpakket aan het buitenland zijn samengevoegd, stoort hem. "Om politiek te bedrijven met mensenlevens is verschrikkelijk. Kijk wat je deze mensen ontzegt, en kijk naar wat deze mannen voor offers gebracht hebben", zegt Cochran, terwijl hij een van de soldaten helpt wennen aan een nieuw bionisch been.

Er is volgens hem onder politici weinig empathie met deze groep. "Amerika heeft een verantwoordelijkheid. Wij schrijven alleen een cheque uit, dat is makkelijk. Vechten en ledematen verliezen is niet makkelijk."

Ievgen Kaliuzhnyi is een van de Oekraïense militairen die geholpen worden. Hij is zijn arm en been kwijtgeraakt door een explosie in de loopgraven, in een strijd die niet alleen over Oekraïne gaat, zegt hij. "Het is een oorlog voor de onafhankelijkheid van ons land en democratische waarden over de hele wereld."

Een van de militairen keert na zijn reis naar Amerika terug naar het front. Hij houdt dan ook vol spanning in de gaten of en wanneer er extra geld uit het Congres komt: een nieuw steunpakket kan bepalend zijn voor hem en de oorlog in Oekraïne.