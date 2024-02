Eerstedivisionist Cambuur naar laatste vier KNVB-beker: 'Niet normaal'

SC Cambuur heeft Vitesse een volgende kater bezorgd, dit keer in de kwartfinales van de KNVB-beker. De Leeuwarders, de nummer acht uit de Keuken Kampioen Divisie, wonnen op eigen veld met 3-1 van de hekkensluiter van de eredivisie en plaatsten zich voor de tweede keer in de clubhistorie voor de halve finales van de beker.

'Niet normaal, niet normaal", zei Milan Smit na afloop in gesprek met Langs de Lijn En Omstreken. "Je weet dat Vitesse er niet lekker in zit, maar hier thuis, in deze sfeer, dan weet je dat er wat te halen valt."

Ook trainer Henk de Jong, die vooraf sprak van de wedstrijd van het jaar, was dolblij. "Er komt nu een nieuwe wedstrijd van het jaar. Nee, die woorden zijn me een beetje in de mond gelegd, want wij leven altijd van wedstrijd naar wedstrijd. Maar Cambuur kan Europa in, alles kan."

Penaltyspecialist

Smit opende de score voor Cambuur en maakte vlak voor tijd uit een penalty de 3-1. Zijn tiende benutte strafschop al dit seizoen. Zijn geheim? "Gewoon met vertrouwen achter die bal gaan staan. Tuurlijk ga ik een keer missen, maar zoals ik 'm vandaag inschoot, pakt geen keeper 'm."

In 2017 verloor Cambuur in de halve finales van de beker van AZ. NEC plaatste zich gisteravond ook voor de halve finales en Feyenoord deed dat vanavond ten koste van AZ, morgenavond is FC Groningen-Fortuna Sittard de laatste kwartfinale.