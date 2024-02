Oranje speelt strijd om olympisch ticket niet in Cádiz, maar in Sevilla

De Nederlandse voetbalsters spelen het bepalende duel om een olympisch ticket tegen wereldkampioen Spanje niet in Cádiz, maar in Sevilla. Voetbalclub Cádiz wilde het stadion namelijk niet afstaan voor de wedstrijd in de halve finale van de Nations League. In december maakte de Spaanse voetbalbond bekend dat het duel op 23 februari in het Estadio Nuevo Mirandilla gespeeld zou worden, maar woensdag kwam naar buiten dat men zich zorgen maakt om de grasmat. Twee dagen na Spanje-Nederland moet Cádiz namelijk thuisspelen tegen Celta de Vigo. Nu naar La Cartuja Nu wordt Spanje-Nederland gespeeld in het La Cartuja-stadion in Sevilla. Dat stadion, waar zo'n 58.000 mensen in kunnen, is in 1999 geopend voor de WK atletiek. Er speelt daar geen voetbalclub. De Spaanse voetbalbond betreurt het ongemak dat deze situatie voor fans heeft veroorzaakt. "Het bedrag van alle tickets wordt terugbetaald", zegt de RFEF. In december plaatste Nederland zich voor de finaleronde van de Nations League.

Over één ding is iedereen het eens: zo’n wedstrijd als Nederland-België is wat sport het allermooist maakt. Maar vooraf is het vooral de vraag wie er kan spelen en wie de doelpunten gaat maken. - NOS