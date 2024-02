Google weert advertenties van loodgieters na oplichting

Google stopt in Nederland met advertenties van loodgieters. Vanaf 22 februari is via de zoekgigant en via YouTube geen reclame meer te zien voor deze bedrijven. Google wil "voorkomen dat gebruikers worden afgezet".

Met het besluit komt Google tegemoet aan een eis van onder meer de Consumentenbond. Die trok bij het Amerikaanse bedrijf aan de bel na een toename van het aantal meldingen van consumenten die waren opgelicht door loodgieters die zij via advertenties op Google hadden gevonden.

De gedupeerden kregen voor relatief eenvoudige klussen achteraf rekeningen van soms duizenden euro's. De Consumentenbond kwam de praktijken zelf ook op het spoor na een steekproef met zogenoemde mystery-onderzoekers.

Slotenmakers

In een update van het beleid voor adverteerders schrijft Google dat na "doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers, toezichthouders en instanties voor consumentenbescherming" is besloten de advertenties voor loodgieters nu dus te weren. Het bedrijf was niet direct bereikbaar voor een toelichting.

Twee jaar geleden verwijderde Google al eens advertenties voor slotenmakers. Ook toen verschenen malafide bedrijven bovenaan de resultaten.