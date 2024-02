Gespannen aanloop verkiezingen Pakistan, leger lijkt keuze te hebben gemaakt

"Hiermee zijn de kiezers hun burgerrechten ontnomen", zegt Farah Zia, directeur van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). "Voor een land als Pakistan is het partijsymbool heel belangrijk. En dit is nooit eerder gebeurd." HRCP houdt het verkiezingsproces al maanden nauwkeurig in de gaten, en maakt zich zorgen.

Khan zit al enkele maanden in de gevangenis. In de week voor de verkiezingen werd hij in drie verschillende rechtszaken veroordeeld: voor het lekken van staatsgeheimen, voor corruptie en voor zijn huwelijk; zijn vrouw zou nog niet lang genoeg gescheiden zijn toen hij met haar trouwde. Ondertussen werd zijn partij zo goed als gediskwalificeerd, omdat de regels voor interne verkiezingen zouden zijn geschonden.

Morgen zijn er parlementsverkiezingen in Pakistan, waarbij de PTI van Khan tegenover de partij van oud-premier Nawaz Sharif staat. Sharif, van de Pakistan Muslim League - Nawaz (PML-N), keerde in oktober na vier jaar zelfgekozen ballingschap terug in Pakistan. Rond de verkiezingen zijn de spanning het land opgelopen, en niet alleen door geweldsincidenten .

In de tweede stad van Pakistan, Lahore, proberen een stuk of honderd supporters met een vrachtwagen vol met vlaggen en luide muziek campagne te voeren voor een van de kandidaten van Khans partij, PTI. Binnen een paar minuten worden ze tegengehouden. "Alle andere partijen mogen hun vlaggen verspreiden en van deur tot deur campagne voeren, maar PTI mag helemaal niets", klaagt de man.

Zia spreekt over het selectief inzetten van wetten tegen enkel de PTI, willekeurige arrestaties, het vrijlaten van politici op voorwaarde dat ze de partij PTI of de politiek verlaten en oneerlijke rechtszaken. Ook heeft ze kritiek op de interimregering, die er maanden langer dan toegestaan over deed om verkiezingen uit te schrijven. "De grondwet is vertrapt", zegt ze. Zia twijfelt aan de motieven van Senaatsleden die resoluties voor uitstel van de verkiezingen introduceerden. "Wij hebben het gevoel dat er druk is geweest van de ongekozen macht, die in het verleden ook verkiezingen hebben gemanipuleerd", zegt ze.

Rollen omgedraaid

De ongekozen macht - het leger - heeft in Pakistan veel politieke invloed. Algemeen wordt aangenomen dat Khan met steun van het leger aan de macht kwam in 2018. Maar later keerde hij zich tegen de legerleiding. Hij probeerde een onafhankelijk buitenlandbeleid te voeren, met anti-Amerikaanse retoriek en een bezoek aan Rusland, net op het moment dat de oorlog tegen Oekraïne begon. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Het leger is traditioneel dominant als het om buitenlandbeleid gaat en onderhoudt goede relaties met de VS.

Het lot van Khan is een voorbeeld van hoe het tij kan keren in Pakistan, maar ook zijn rivaal, Nawaz Sharif, is hier een voorbeeld van. Vijf jaar geleden waren de rollen omgedraaid: Sharif zat in de gevangenis voor corruptie. Nu werd hij in de maanden voorafgaand aan de verkiezingen juist vrijgesproken van alles, in hoger beroep werden zaken verrassend snel afgehandeld. De meeste analisten zijn het erover eens dat dit is omdat het leger Sharif weer aan de macht wil.