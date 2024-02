Duizenden boeren protesteren voor de tweede dag op rij in Spanje

De boeren zijn aan het eind van de middag aangekomen bij het kantoor van de Catalaanse premier. Die heeft toegezegd samen met de minister van klimaatactie in gesprek te gaan met de demonstrerende boeren. De Spaanse krant El País bericht dat een groep demonstranten overweegt de nacht door te brengen in de stad als ze niet tevreden zijn met de uitkomst van de gesprekken.

Duizenden boeren protesteren voor de tweede dag op rij in heel Spanje. De boeren eisen onder meer veranderingen in het Europese landbouwbeleid. Ruim duizend tractoren zijn het centrum van Barcelona in gereden, waar het verkeer vrijwel volledig is stilgelegd door de trekkers.

Ook op andere plekken in het land is vandaag gedemonstreerd. In de stad Castellon blokkeerden boeren de ingang van de haven en staken ze banden in brand. De politie heeft de ongeveer 250 demonstranten één voor één afgevoerd, schrijven Spaanse media.

In veel landen in Europa zijn de afgelopen weken boerenprotesten geweest. Zo gingen boeren in onder meer Duitsland, België, Frankrijk en Nederland de straat op. Hoewel zij soms tegen specifieke regels in hun land demonstreren is er ook een gedeelde frustratie: het Europese klimaat- en landbouwbeleid.

Extreme droogte

Voor Spanje leidt ook de extreme droogte tot extra problemen voor de boeren. In Catalonië raken de waterreserves op, waardoor er strenge regels gelden voor het watergebruik in de landbouw.

Zo leidde het plan van de Europese Commissie om het gebruik van pesticiden in 2030 te halveren tot grote woede bij de boeren. Gisteren besloot de Europese Commissie het plan in te trekken. Voorzitter Ursula von der Leyen zei dat het plan "een symbool van polarisatie" geworden was.