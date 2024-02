Qatar klopt Iran bij de Azië Cup en staat opnieuw in de finale

Qatar heeft andermaal de finale van de Azië Cup bereikt. De titelverdediger was bij het Aziatische kampioenschap in eigen land in de halve finales drievoudig kampioen Iran - met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh in de basis - met 3-2 de baas.

Iran kende een vliegende start in het Al Thumamastadion in Doha, waar Sardar Azmoun het thuispubliek al na vier minuten een domper bezorgde. De aan AS Roma verhuurde spits van Bayer Leverkusen verschalkte doelman Meshaal Barsham met een prachtige omhaal.

Lang kon Iran niet genieten van die voorsprong. Nadat Qatar eerder al tevergeefs een penalty had geclaimd, bracht Jassem Abdulsallam met een van richting veranderd schot de stand weer in evenwicht: 1-1.