Zoekactie in Hoogvliet naar sinds 2001 vermiste man levert niks op

Een zoekactie naar het lichaam van de sinds 2001 vermiste Adri Knops in een sloot in het Rotterdamse stadsdeel Hoogvliet heeft niets opgeleverd. De politie zocht vanmiddag in de omgeving waar eerder de auto van Knops werd gevonden, maar meldt dat er geen nieuwe aanwijzingen zijn gevonden.

Knops was 63 jaar toen hij in juli 2001 vanuit zijn woning in Spijkenisse vertrok met zijn auto. Volgens de familie zou hij 's middags zijn vertrokken om mogelijk in de buurt aan de motor te sleutelen, schrijft Rijnmond. Knops kwam nooit meer thuis. Zijn auto werd enkele dagen later gevonden in Hoogvliet, maar van de man zelf ontbrak ieder spoor.

In 2001 en daarna zijn er meerdere zoekacties geweest, maar zonder resultaat. De politie heeft de zaak nooit op kunnen lossen, maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de man slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Gebied drooggelegd

De politie besloot de zaak weer op te pakken na een verzoek van Kelly de Vries van de Peter R. de Vries Foundation. "Naar aanleiding hiervan hebben we een gebied geselecteerd waar we heel graag nog een keer grondig onderzoek wilden doen."

Bovendien was er volgens de politie voor het aangewezen gebied, een drassig terrein met een sloot, een unieke kans: het waterschap ging voor een eigen inspectie de omgeving droogleggen. "Hierdoor konden we nog grondiger onderzoek doen."

De politie hield bij deze zoektocht rekening met het scenario dat Knops in het gebied op paling heeft gevist en dat hij daar vermoedelijk vermist is geraakt. Met een drone en metaaldetectoren is het gebied uitgekamd, maar dat heeft geen bruikbare sporen opgeleverd.