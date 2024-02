Wielrenner Tolhoek voorlopig geschorst na positieve dopingtest

Antwan Tolhoek is voorlopig geschorst door de internationale wielerbond UCI naar aanleiding van een positieve dopingtest.

De 29-jarige Nederlandse wielrenner werd op 27 november 2023 getest door de dopingautoriteit. Op dat moment reed Tolhoek geen wedstrijd voor zijn toenmalige team Lidl-Trek.

In het eerste resultaat van de dopingtest zijn sporen van anabole androgene steroïden gevonden. Dat bevordert de opbouw van spieren en heeft dezelfde werking als testosteron. Tolhoek kan nog vragen om een B-staal. Tot die tijd mag hij niet koersen.

Tolhoek koerst sinds dit seizoen voor het Portugese Sabgal-Anicolor. Hij zou zaterdag debuteren voor die ploeg in de Portugese eendagskoers Figueira Champions Classic. Eerder reed hij twee jaar voor Lidl-Trek en vijf jaar voor Jumbo-Visma.

Eerder geschorst

Het is niet de eerste keer dat Tolhoek geschorst wordt. In 2017 nam hij zonder medeweten van zijn ploeg Lotto-Jumbo slaapmiddelen. Dat was niet in strijd met de dopingregels, maar Lotto-Jumbo besloot hem wel voor twee maanden weg te houden van alle wedstrijden en teamactiviteiten.

Tolhoek boekte in 2019 de enige profzege uit zijn loopbaan, hij won een etappe in de Ronde van Zwitserland. In die koers veroverde hij in 2015 en 2016 ook het bergklassement. Tolhoek reed één keer de Tour de France (2018) en de Vuelta a España (2017) en twee keer de Giro d'Italia (2019 en 2020).