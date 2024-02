Koning Charles niet terug naar Londen voor gesprek met premier

Koning Charles besloot vandaag niet naar Londen terug te keren voor het wekelijks overleg met premier Sunak. In plaats daarvan spreken de twee elkaar vandaag telefonisch, dat heeft Downingstreet 10 bij hoge uitzondering bevestigd. Normaal worden er geen mededelingen gedaan over de ontmoetingen tussen de premier en de koning.

Maandag werd bekend dat de koning wordt behandeld voor een niet nader gespecificeerde vorm van kanker. Tijdens zijn behandeling zal Charles geen publieke taken verrichten, maar wel de staatszaken blijven uitvoeren, waaronder het wekelijkse gesprek met de Britse minister-president.

De verwachting was dan ook dat de twee elkaar zouden ontmoeten in Buckingham Palace, maar de koning besloot voorlopig op het landgoed Sandringham te blijven, waar hij gisteren met zijn vrouw Camilla per helikopter naartoe is gevlogen. Het is niet bekend of komende gesprekken met premier Sunak ook telefonisch zullen worden afgehandeld.

Harry weer terug naar Amerika

Voor zijn vertrek naar Sandringham sprak de koning met zijn zoon prins Harry, die daarvoor speciaal vanuit Los Angeles naar Londen was gevlogen. Hun ontmoeting zou volgens Britse media ongeveer drie kwartier hebben geduurd.

Daarna zou Harry de nacht in een hotel hebben doorgebracht. Voor zover bekend had hij geen ontmoeting met zijn broer en de troonopvolger prins William, met wie hij de laatste jaren een moeizame verhouding heeft.

William weer aan het werk

William zelf ging vandaag voor het eerst weer aan het werk nadat hij drie weken lang geen officiële verplichtingen had gehad vanwege een buikoperatie van zijn vrouw Catherine. Hij had vrij genomen om zijn vrouw bij te kunnen staan na haar operatie en om er voor hun kinderen te zijn.

Hij deelde vanochtend bij een ceremonie in Windsor Castle lintjes uit aan mensen die een belangrijke rol spelen in hun gemeenschap. Vanavond is hij aanwezig bij een benefietgala waar geld wordt ingezameld voor de Britse organisatie voor traumahelikopters.

Prinses Catherine werd vorige week uit het ziekenhuis ontslagen, maar moet nog zeker tot Pasen rust houden.