Politie heeft nieuwe rollerbank: eerste boetes opgevoerde e-bikes uitgedeeld

Bij de ingebruikname van een nieuwe rollerbank hebben meteen vijf mensen op een elektrische fiets een boete gekregen. Zij reden op een opgevoerd elektrisch voertuig, zegt een agent.

Met de nieuwste rollerbank kan de politie naast brom- en snorfietsen ook van elektrische fietsen, speedpedelecs en fatbikes controleren of ze harder gaan dan toegestaan. Vandaag werd deze rollerbank in gebruik genomen in Amsterdam.

De vorige waren toe aan vervanging. De politie heeft ervoor gekozen om de banken "toekomstbestendig" te maken en daarom zit er ook de mogelijkheid op om elektrische fietsen te testen. Die mogen niet harder dan 25 kilometer per uur, bij speedpedelecs geldt een toegestane trapondersteuning tot 45 kilometer per uur. De politie vermoedde dat ze opgevoerd worden, en dat bleek vanmiddag bij de eerste controles ook zo te zijn.

290 euro

"We keken naar links en zagen opeens een motoragent", zegt een meisje dat op een fatbike door de stad reed. Bij een controle bleek haar fiets 37 kilometer per uur te gaan. "Dat mag eigenlijk niet", erkent ze. De fiets is opgevoerd. Het resultaat: een boete van 290 euro. Bij een tweede overtreding volgt weer een boete van 290 euro. Bij een derde overtreding kan de fiets in beslag genomen worden.

"Er is op dit moment een grote opkomst van elektrische voertuigen, waaronder fietsen", zegt een woordvoerder. "Ook is er een stijgende lijn te zien in het aantal ongevallen."

Afgelopen jaren riepen Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond al op tot een nieuwe aanpak bij het opvoeren van elektrische fietsen. Soms komen fietsen hierdoor boven de 50 kilometer per uur uit. Volgens VVN is dat levensgevaarlijk, omdat bestuurders van auto's grote moeite hebben om te anticiperen op de snelheid van een fietser.

Er zijn ook e-bikes die legaal harder kunnen dan 25 kilometer per uur - de speedpedelecs - maar daarvoor geldt een helmplicht. Ook moeten eigenaren van speedpedelecs een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De snelle fietsen, die maximaal 45 kilometer per uur mogen, moeten bovendien een achteruitkijkspiegel en bromfietskentekenplaat hebben.

Was lastig controleren

Voor de komst van deze nieuwe rollerbanken was het lastig om te controleren of elektrische fietsen opgevoerd zijn. Er moest een forensisch expert bij komen. Die haalt de fiets dan uit elkaar. Daarom zijn er vooralsnog geen harde cijfers van het aantal opgevoerde fietsen in Nederland.

In totaal zijn er 247 van de nieuwe rollerbanken verdeeld over het land. Deze worden vanaf april of mei overal gebruikt.