Badloe klimt naar derde plaats op officieus WK windfoilen

In Italië kunnen vanwege de coronamaatregelen niet alle surfers van over de hele wereld aanwezig zijn, daarom heeft de organisatie het evenement omgedoopt tot International Games en mag het geen officieel WK heten.

Bij de vrouwen is Lilian de Geus naar de achtste plaats gezakt in het klassement. Zij werd slechts twintigste op de marathon.

In de aanloop naar het door Kiran Badloe gewonnen EK in augustus maakten we onderstaande reportage over de populariteit van het windfoilen: