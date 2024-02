Bekendste terrorist aanslagen Parijs en Brussel tegen zijn zin naar Franse cel

Terrorist Salah Abdeslam is vanochtend uit zijn Belgische cel gehaald en naar Frankrijk gebracht. Daar moet hij de rest van zijn levenslange gevangenisstraf uitzitten.

Abdeslam wil niet naar Frankrijk, waar hij eerder al 6,5 jaar vastzat. Volgens hem zijn de omstandigheden daar veel slechter dan in België. Hij beklaagde zich toen over het feit dat hij zich in een uitzichtloze situatie bevond in een cel van 9 vierkante meter. In België zijn de omstandigheden beter.

De terrorist was in Frankrijk al tot een levenslang celstraf veroordeeld voor de aanslagen in Parijs in 2015. Hij was in België voor het proces over de aanslagen in Brussel.

Abdeslam zat in België twintig jaar cel uit. Die straf is hem opgelegd voor het beschieten van de politie toen die zijn onderduikadres binnenviel. Voor zijn aandeel bij de bomaanslagen van 2016 op de nationale luchthaven Zaventem en in het Brusselse metrostation Maalbeek kreeg hij geen extra straf, omdat hij voor de aanslagen in Parijs van een paar maanden eerder al levenslang kreeg. Die straf zit hij in principe ook echt de rest van zijn leven uit.

'Hij had vrij kunnen komen'

De afspraak was dat hij na zijn veroordeling terug zou keren naar Frankrijk, maar daar was hij het zelf niet mee eens. Nog voor de uitspraak, spande hij daarom een kortgeding aan tegen de Belgische Staat.

De 34-jarige Abdeslam had de Belgische rechter gevraagd om hem niet over te dragen en zijn straf in België te mogen uitdienen. Het Belgische Openbaar Ministerie wachtte die uitspraak niet af. Anders had Abdeslam volgens het federaal parket misschien vrij kunnen komen, omdat België geen grond meer had waarop hij vastgehouden kon worden, "en dat willen we natuurlijk te allen tijde vermijden".