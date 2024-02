Asbest aangetroffen in woonwijken Goes na brand in loods

In twee woonwijken in Goes zijn vanochtend 'asbesthoudende materialen' aangetroffen na een brand in een loods in Kloetinge, een dorp dat vlak bij Goes ligt. Het gaat om de wijken Overzuid en Aria.

Bewoners mogen wel naar buiten, maar de veiligheidsregio adviseert ze om voorzichtig te zijn en het asbest niet op te rapen. "Voorkom dat je hiermee in aanraking komt", aldus de veiligheidsregio. "Zie je materiaal en denk je dat het asbest is? Laat het liggen en raak het materiaal niet aan."

Roetdeeltjes

De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf gevraagd om het asbest snel op te ruimen, meldt Omroep Zeeland. Bij de brand zijn ook roetdeeltjes en andere brandresten in de woonwijken terechtgekomen. Maar de kans op gezondheidsklachten (zoals prikkelende ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten) is erg klein, stelt de veiligheidsregio. "Je hoeft je dus geen zorgen te maken."

De brand in de loods in Kloetinge brak rond 05.45 uur uit, volgens de eigenaar omdat ontvetter bij een kachel vlam had gevat. Hij raakte bij de brand lichtgewond.

NL-Alert

Vlak na het uitbreken van de brand waarschuwde de veiligheidsregio al dat er mogelijk asbest uit de dakbedekking van de loods vrijkwam. Er werd een NL-Alert verstuurd en omwonenden, voor een deel in Kloetinge, voor een deel in Goes, moesten ramen en deuren gesloten houden.

Fietsende scholieren werden met een wijde boog om het gebied van de brand geleid. Nu vaststaat dat er inderdaad asbest is vrijgekomen, geldt het advies om heel voorzichtig te zijn. Asbest kan kankerverwekkend zijn, zeker als het in de vorm van vezels in de longen terechtkomt.

De loods brandde volledig uit.